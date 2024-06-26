Состояние пострадавших от обстрела Севастополя детей стабилизировано

Врачи провели операции и стабилизировали всех четырех детей, раненных при обстреле Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Российской детской клинической больницы.

«В первые сутки вскоре после поступления хирурги выполнили экстренное оперативное вмешательство восьмилетнему ребенку. Двое детей были прооперированы вчера, и сегодня врачи провели торакоскопическую операцию четвертому ребенку. Такое малоинвазивное вмешательство позволит пациентам в более раннем периоде перейти к этапу восстановления», — сообщили в РДКБ.

Уточняется, что состояние пострадавших детей стабилизировано, и двое из них были переведены в профильные отделения — там они смогут находиться вместе с родителями. Еще двое детей находятся в реанимации.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил возможность военно-технического ответа на действия США в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее стало известно, сколько людей остается в больнице после обстрела ВСУ Севастополя.