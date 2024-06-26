Военный эксперт назвал главное преимущество БПЛА с искусственным интеллектом

На сегодняшний день отечественные разработчики трудятся над созданием ударных беспилотников с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный блогер Алексей Живов. По его словам, дроны с ИИ будут самостоятельно искать цели в зоне боевых действий.

«Сейчас на подходе уже технологии искусственного интеллекта, когда не оператор прицеливается в свою цель, а сам дрон, обладая определенными навыками, может это сделать. Оператору достаточно подлететь к цели и нажать кнопку, а дальше дрон уже сам прицеливается и поражает объект», — объяснил Живов.

Он добавил, что следующим шагом будут «рои дронов», наделенных коллективным интеллектом. У таких беспилотников, по его словам, будет общее понимание, куда они летят и с какими целями.

В июне стало известно, что специалисты лаборатории №2 Передовой инженерной школы Московского авиационного института (ПИШ МАИ) спроектировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа с использованием водородной гибридной энергоустановки. Это будет первый в мире БПЛА с возможностью быстрой водородной заправки.

Согласно расчетам ученых, разрабатываемое изделие превзойдет электрические аналоги с чисто аккумуляторными энергоустановками по длительности или дальности полета более чем в 5 раз.

Ранее в России создали аналог китайского квадрокоптера Mavic.