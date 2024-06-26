Рота Севастопольского ополчения переведена в режим оперативной готовности

Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности после обстрела пляжа украинскими боевиками. Об этом заявил РИА Новости командир роты Александр Синявский.

«Сегодня у нас отрабатывались элементы связи, для того чтобы в момент тревоги в любой момент, в любое время рота была задействована в случае, если потребуется помощь», — рассказал военный.

Синявский добавил, что конкретные средства связи, которые будут задействованы в ходе учений, будут держаться в тайне.

Командир также заверил, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины. Кроме того, военнослужащие готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности.

Синявский подчеркнул, что город Севастополь исторически никогда не был сломлен.

Режим оперативной готовности означает, что рота должна быть готова в любой момент по тревоге приступить к выполнению поставленных перед ней задач.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания законодательного собрания города. В рамках заседания будет проведено обсуждение о мерах защиты жителей города.

Ранее в МИД РФ допустили ответ России США за атаку по Севастополю.