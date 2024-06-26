Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рота Севастопольского ополчения переведена в режим оперативной готовности

Командир Синявский: рота Севастопольского ополчения перешла в режим готовности

close
100%
Spiridonov Oleg/Shutterstock

Рота Севастопольского ополчения перешла в режим оперативной готовности после обстрела пляжа украинскими боевиками. Об этом заявил РИА Новости командир роты Александр Синявский.

«Сегодня у нас отрабатывались элементы связи, для того чтобы в момент тревоги в любой момент, в любое время рота была задействована в случае, если потребуется помощь», — рассказал военный.

Синявский добавил, что конкретные средства связи, которые будут задействованы в ходе учений, будут держаться в тайне.

Командир также заверил, что военные специалисты постоянно совершенствуют свои навыки в области тактической медицины. Кроме того, военнослужащие готовы оказать необходимую помощь по обеспечению медицинской безопасности.

Синявский подчеркнул, что город Севастополь исторически никогда не был сломлен.

Режим оперативной готовности означает, что рота должна быть готова в любой момент по тревоге приступить к выполнению поставленных перед ней задач.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания законодательного собрания города. В рамках заседания будет проведено обсуждение о мерах защиты жителей города.

Ранее в МИД РФ допустили ответ России США за атаку по Севастополю.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами