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Российский дрон уничтожил здание, где находились солдаты ВСУ

В зоне СВО стали применять Царь-дрон, сносящий дома с военными ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие российской армии уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с помощью дрона-камикадзе со сверхмощным зарядом. Видео с ударом опубликовано в Telegram-канале «Оборонка».

Российский Царь-дрон поразил пункт дислокации ВСУ. В результате удара дом полностью разрушился.

«Новый эпизод работы царского FPV-дрона повышенного могущества по занятому военнослужащими ВСУ дому с полным его уничтожением», — сказано в сообщении.

24 июня бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что военные силы Украины потратили около 500 миллионов долларов на создание защитных сооружений, предназначенных для обеспечения безопасности объектов энергетической инфраструктуры от возможных атак российских беспилотников.

30 мая российские специалисты модернизировали танк Т-62, получивший повреждения в ходе боевых действий на Украине, и превратили его в бронетранспортер (БТР) с большим козырьком для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские военные поразили украинский цех беспилотников.

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Операция на Украине
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