Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины

Воздушную тревогу на Украине объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Данные об этом появились в официальном ресурсе по оповещению населения.

Теперь в общей сложности тревога действует в пяти регионах страны. В Харьковской области сирены работают уже 2,5 часа.

До этого глава областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что промышленный сектор в Одесской области подвергся ударам в ночь на 26 июня. По его словам, повреждено одно из административных зданий. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.

В свою очередь украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.