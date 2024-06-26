Командование украинской армии плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они «идут на мясо». Об этом рассказал РИА Новости сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Кэрэкеша.

«Командование плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо», — заявил украинец.

В первых числах сентября прошлого года Кэрэкеша и еще нескольких украинских военных отправили на Харьковское направление. Там мобилизованные выполняли боевые задачи в качестве стрелков, пояснил пленный.

По его словам, командование не предупреждало солдат, что это «довольно горячий» участок фронта. Кроме того, добавил Кэрэкеша, каждому для обороны позиций на первой линии фронта выдали только автоматы и четыре магазина.

До этого пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на Авдеевском направлении необученных мобилизованных. Там неопытные бойцы проводят разведку обстановки. Солдат заявил, что украинцев отправляют на фронт как «расходный материал».

До этого другой военнопленный украинский солдат Юрий Водян рассказал о формировании в ВСУ заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат. Бойцам приказывают отстреливать «отказников» среди украинской армии.

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