Освобожденных из плена российских бойцов доставили в Москву

Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве опубликовали видеозапись возвращения бойцов. Отмечается, что они уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча.

25 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих. В обратную сторону отправились 90 военнопленных Вооруженных сил Украины.

22 июня находящиеся более двух лет в плену военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Вооруженных сил Украины записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, призвав его обменять их.

19 июня экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что готовится большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он сказал, что обмен будет в формате 240 на 240, а посредником должна стать Саудовская Аравия.

Ранее МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца.