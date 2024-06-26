Один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС уничтожен ударом ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по одному из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции в Великой Знаменке, он полностью уничтожен. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Такие посты нужны для радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.

В сообщении говорится, что специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции после артиллерийского удара ВСУ.

Уровень радиации не повышен.

23 июня сообщалось, что несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены в результате атаки ВСУ на Энергодар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что без электроэнергии остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов.

Позднее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар, заявив, что использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.