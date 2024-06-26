Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС уничтожен ударом ВСУ

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

close
100%
«ЗАЭС. Официально»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по одному из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции в Великой Знаменке, он полностью уничтожен. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Такие посты нужны для радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.

В сообщении говорится, что специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции после артиллерийского удара ВСУ.

Уровень радиации не повышен.

23 июня сообщалось, что несколько подразделений Запорожской атомной электростанции были обесточены в результате атаки ВСУ на Энергодар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук уточнил, что без электроэнергии остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов.

Позднее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар, заявив, что использование беспилотников против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами