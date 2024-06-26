В США забеспокоились из-за возможной отправки военных на Украину

Соединенные Штаты станут на шаг ближе к отправке своих военнослужащих на Украину в случае снятия запрета на размещение американских военных подрядчиков. Об этом заявил миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X.

По мнению бизнесмена, отправку американских военных на Украину следует ожидать во второй срок президента США Джо Байдена.

25 июня телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме сообщил, что администрация Байдена работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков из на территории Украины.

По словам источников, целью инициативы является оказание Киеву помощи при ремонте и техническом обслуживании предоставленных Вашингтоном вооружений. При этом в материале подчеркивается, что Байден еще не одобрил реализацию этого плана.

Собеседники CNN подчеркнули, что в случае принятия соответствующего решения инициативу, скорее всего, реализуют до конца 2024 года.

Ранее в США заявили, что пока не планируют приглашать Украину в НАТО.