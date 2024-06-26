Российские военные сбили дроны ВСУ над Смоленской областью

Около 4 утра 26 июня система противовоздушной обороны подавила украинские беспилотные летательные аппараты над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, два украинских дрона попытались атаковать военные объекты в Вяземском районе. БПЛА были подавлены. Никто не пострадал, все объекты целы, заверил Анохин.

В настоящее время на местах работают оперативные службы. Губернатор попросил жителей Смоленской области в случае обнаружения частей беспилотника не приближаться к нему, чтобы избежать детонации и травм, и сообщать о находке по телефонам экстренных служб.

25 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с украинской территории.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе за прошедшую ночь два муниципалитета подверглись атакам со стороны украинских военных.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.