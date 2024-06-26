Комплексы «Бастион» ТОФ отработали учебный удар по отряду кораблей условного противника

Ракетчики береговых комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) нанесли учебный удар по кораблям условного противника. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ сообщает РИА Новости.

Боевые расчеты «Бастионов», находившиеся на Камчатке и островах Курильской гряды, в рамках двустороннего учения группировок сил флота отработали нанесение учебного ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

Во время движения колонн по маршрутам подразделения охраны уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника, тем самым обеспечив безопасное выдвижение ракетных комплексов и их развертывание на заранее оборудованных позициях.

Расчеты, подготовив комплексы к применению, выполнили электронные пуски ракет «Оникс» по целям, которые имитировали десантный отряд условного противника, не допустив высадку вражеского морского десанта на побережье.

До этого сообщалось, что атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море.

Ранее подлодка с «Калибрами» начала боевую службу в Средиземном море.