Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комплексы «Бастион» ТОФ отработали учебный удар по отряду кораблей условного противника

Расчеты «Бастионов» ТОФ отработали удар по кораблям условного противника

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Ракетчики береговых комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) нанесли учебный удар по кораблям условного противника. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ сообщает РИА Новости.

Боевые расчеты «Бастионов», находившиеся на Камчатке и островах Курильской гряды, в рамках двустороннего учения группировок сил флота отработали нанесение учебного ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

Во время движения колонн по маршрутам подразделения охраны уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника, тем самым обеспечив безопасное выдвижение ракетных комплексов и их развертывание на заранее оборудованных позициях.

Расчеты, подготовив комплексы к применению, выполнили электронные пуски ракет «Оникс» по целям, которые имитировали десантный отряд условного противника, не допустив высадку вражеского морского десанта на побережье.

До этого сообщалось, что атомные подводные лодки Северного флота запустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море.

Ранее подлодка с «Калибрами» начала боевую службу в Средиземном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами