Мощный взрыв с повторной детонацией прогремел к востоку от украинских Сум

На востоке от города Сумы на Украине произошел сильный взрыв с повторной детонацией. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словам, звук взрыва был слышен даже в самом городе Сумы.
Местные жители сообщили о выезде из города десятка скорых машин, сопровождаемых пикапами с мигалками и военными номерами.
Согласно их предположениям, это, вероятно, были сотрудники СБУ.
Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.
Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.