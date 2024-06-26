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Мощный взрыв с повторной детонацией прогремел к востоку от украинских Сум

РИА Новости: взрыв с повторной детонацией прогремел к востоку от украинских Сум

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

На востоке от города Сумы на Украине произошел сильный взрыв с повторной детонацией. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, звук взрыва был слышен даже в самом городе Сумы.
Местные жители сообщили о выезде из города десятка скорых машин, сопровождаемых пикапами с мигалками и военными номерами.

Согласно их предположениям, это, вероятно, были сотрудники СБУ.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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