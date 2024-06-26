В Сумах произошел взрыв

Взрыв раздался в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его информации, взрыв в этом городе произошел на фоне воздушной тревоги.

26 июня координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Весняное Николаевской области Украины.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее британский аналитик раскрыл российское оружие, которое привело ВСУ в ужас.