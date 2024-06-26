В Николаеве произошла серия взрывов

Взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится. Власти не комментировали произошедшее.

В настоящее время в Николаевской, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областях действует воздушная тревога.

До этого украинец был осужден на 14 лет за взрыв в Мелитополе. Перед этим член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что правоохранители региона задержали Ярослава Жука, который являлся исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

Вместе с этим пресс-служба минэнерго Украины сообщила, что более 42 тыс. жителей остаются без света и электричества в 107 населенных пунктах Харьковской области в результате боевых действий. По данным ведомства, света частично нет в 73 населенных пунктах Сумской области. Также электричества нет примерно у 1540 абонентов в 25 населенных пунктах Черниговской области и у жителей пяти населенных пунктов в Одесской области.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.