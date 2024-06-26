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В Сирии дрон опасно сблизился с российским военным самолетом

В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России

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Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «Международной антитеррористической коалиции» в небе над сирийской провинцией Хомс произвел опасное сближение с российским самолетом Су-34. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Попова, сообщает РИА Новости.

По словам генерала, над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс модульный беспилотник MQ-9 Reaper на высотах от 7000 до 8000 метров опасно сблизился с совершающим плановый полет истребителем-бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Попов отметил, что российский летчик продемонстрировал высокий профессионализм и своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения в воздухе.

До этого сообщалось, что многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C атаковал грузовой автомобиль в Сирии.

Ранее Минобороны сообщило, что США в Сирии спровоцировали угрозу столкновения российского Су-35 и беспилотников.

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