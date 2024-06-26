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КНДР запустила баллистическую ракету

Yonhap: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи.

Подробностей нет.

В конце мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что вооруженные силы страны намерены принять меры в ответ на нарушение морской границы КНДР и активизацию воздушной разведки Южной Кореи и США.

В том же месяце сообщалось, что КНДР провела опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. Испытания, при которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прошли 17 мая. Северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности из окрестностей города Вонсан. Они пролетели примерно 300 км и упали в Японское море.

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