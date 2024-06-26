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Военный, который шантажировал сослуживцев и угрожал им мафией, отделался штрафом

В Забайкалье осудили военного за вымогательство у сослуживцев и угрозы криминалом

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Anelo/Shutterstock

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу военного Эфендиева Д.А., который вымогал деньги у сослуживцев, шантажировал их и угрожал насилием. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, военнослужащий узнал об аморальном поведении двух земляков-лезгинов в одном из кафе города Борзя Забайкальского края и потребовал от каждого по 50 тыс. рублей, угрожая применением насилия «со стороны криминальных лиц» за их неподобающее поведение. Эти лица, говорил Эфендиев потерпевшим, ждали бы их за территорией части.

Сослуживцы согласились с требованием. Не получив денежных средств на следующий день, Эфендиев снял видео, на котором он материт потерпевших. После этого, угрожая распространением этой записи, он снизил размер требуемых денежных средств до 30 тыс. рублей. После этого военные обратились в полицию, где рассказали об угрозах и снятом видео.

Военнослужащий вину в совершении указанного деяния признал, принес извинения и передал одному из потерпевших 150 тыс. рублей. Второй потерпевший от получения денежных средств отказался.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств и приговорил Эфендиева к штрафу в 120 тыс. рублей. В приговоре отмечается, что преступление «не повлекло причинения вреда военной безопасности и обороноспособности РФ».

Ранее в Хабаровске осудили военного за побеги из части и кражи у сослуживцев.

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