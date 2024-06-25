Силовики просят махачкалинцев не выходить на улицы

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия на улице Коркмасова, попросили жителей города оставаться дома и не выходить на улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана».

На кадрах видно, что полицейские при помощи громкоговорителей просят жителей домов поблизости не выходить, а тех, кто находится на улице в данный момент, — как можно быстрее покинуть место происшествия.

Одновременно стало известно, что в районе инцидента видели мужчину, у которого в руках было оружие. Именно после этого прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого в центре Махачкалы на улице Коркмасова произошла стрельба.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе в районе Университетской площади вооруженные автоматами сотрудники полиции окружили территорию и проводят, предположительно, операцию по задержанию преступников.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее глава Дагестана Меликов сравнил теракты в республике с атакой на «Крокус».