Шторм осложняет проверку района Севастополя, куда по мирным жителям нанесли удар Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

«В Учкуевке из-за начавшегося шторма работы по обследованию дна акватории вблизи пляжа затруднены, поэтому работы продолжатся и завтра. Пляж закрыт до особого распоряжения», — заявили в пресс-службе.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек и еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

До этого замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, что реакция и отсутствие осуждения удара ВСУ по пляжу в Севастополе, в результате которого пострадало более 150 мирных жителей, показывает отсутствие нравственных основ у стран Запада.

Ранее журналисты выяснили, что сейчас происходит на атакованном ВСУ пляже в Севастополе.