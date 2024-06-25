Украинские военные случайно доставили танк Т-64 на позиции ВС РФ в ДНР

Украинские военные, управлявшие танковым тягачом MAN HX81, по ошибке доставили танк Т-64 на позиции Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воевода Вещает».

В публикации отмечается, что инцидент произошел в районе поселка Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). В какой-то момент в поле зрения российских солдат появился тягач с танком Вооруженных сил Украины (ВСУ), что сильно их удивило.

По словам авторов материала, украинские военнослужащие случайно «повернули не туда». В результате представители ВС РФ сожгли привезенный им танк Т-64 и ликвидировали одного из членов экипажа MAN HX81.

«Второй [боец ВСУ] сдался в плен», — говорится в публикации.

MAN HX81 представляет собой восьмиколесный танковый тягач, произведенный немецкой компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles. Машина была разработана в 2003 году и предназначена для транспортировки тяжелых полуприцепов с танками. В частности, с ее помощью солдаты Вооруженных сил Германии перевозят многотонные танки Leopard 2A7.

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