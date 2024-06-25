В ДНР заявили, что Украина насильно вывозит жителей Торецка

Вооруженные силы Украины принудительно вывозят население прифронтового Торецка для того, чтобы сократить число свидетелей военных преступлений украинской армии. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Способы самые различные — от принудительной эвакуации, как в Торецке, до обстрелов жилых домов, как в Новогродовке, Украинске, Селидове и Покровске. Все делается для того, чтобы осталось как можно меньше свидетелей их военных преступлений», — заявил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, это является стандартной практикой для ВСУ, и после того, как местные жители выезжают из города, их дома и квартиры подвергаются разграблению украинскими солдатами.

До этого на Украине объявили принудительную эвакуацию из Торецка.

На ее фоне Зеленский уволил командующего силами Вооруженными силами Украины, генерала Юрия Содоля.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Северском направлении.