В Госдуме призвали закрыть пляжи на юге России близ военных объектов

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей, расположенные близ стратегических и военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

По мнению парламентария, такая мера принесет некоторые неудобства гражданам и к финансовым потерям коммерческих структур, особенно летом, но позволит гарантировано обеспечить безопасность людей в случае атак на важные военные и стратегические объекты.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших. Столичный департамент труда и соцзащиты населения позднее сообщил, что шесть взрослых и двое детей, доставленных в столицу, находятся в тяжелом состоянии.

24 июня в Севастополе было объявлено днем траура. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.