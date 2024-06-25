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В Воронежской области отменили большинство ограничений из-за режима ЧС

Воронежский губернатор Гусев: ситуация в Ольховатском районе стабилизировалась

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Ситуация в Ольховатском районе Воронежской области, где ранее вводили режим ЧС из-за детонации взрывоопасных объектов, стабилизировалась. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Основную часть ранее введенных ограничений отменяем», — написал глава региона, уточнив, что люди могут покидать укрытия.

При этом он попросил местных жителей при обнаружении в Ольховатском районе «подозрительных предметов» не приближаться к ним, а оперативно сообщить о находках в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.

По словам Гусева, оперативные службы продолжают работу «до полной ликвидации последствий» ЧП.

До этого воронежский губернатор сообщил, что для того, чтобы обеспечить безопасность жителей, была скорректирована работа детских садов и оздоровительных лагерей. Он обратил внимание, что пострадавших среди местных жителей нет.

Ранее стало известно, сколько беспилотников российские военные уничтожили за ночь.

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