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В НАТО назвали серьезной угрозой дешевые дроны

inews: в НАТО считают серьезной угрозой дешевые беспилотники

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Inna Varenytsia/Reuters

НАТО считает серьезной угрозой доступные и дешевые дроны, поскольку их могут применять для нанесения урона даже самым мощным единицам оружия альянса, пишет издание inews.

«Недорогие и доступные дроны представляют «одну из самых значимых угроз» обороне НАТО», — сообщает издание со ссылкой на ведущих исследователей, работающих на альянс.

Высокопоставленные чиновники НАТО считают, что дроны, которые стоят чуть больше $100, могут быть использованы для уничтожения самого мощного оружия альянса, пишет inews.

До этого премьер Венгрии Орбан рассказал, что НАТО создает военную миссию на Украине.

В июне на Украине пожаловались на уничтоженную Россией дорогостоящую защиту от дронов, предназначенную для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее на Украине назвали бесполезным будущий саммит НАТО.

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