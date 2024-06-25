В парке «Патриот» пьяный военный поссорился с сослуживцем и избил его до смерти

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима военнослужащего Овчарова А.А., который выпил с сослуживцами и избил одного из них до смерти на территории 504-й пожарной команды в парке «Патриот». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, военнослужащие выпивали в комнате психологической разгрузки, там у них и произошел конфликт. Потерпевший грубо высказался в адрес Овчарова и получил удар кулаком в лицо. Военный упал на покрытую льдом дорожку, затем Овчаров нанес ему еще пять ударов рукой и один – ногой по голове, сломав потерпевшему кости свода и основания черепа.

После избиения Овчаров перенес тело пострадавшего в медицинский кабинет, где оставил его под присмотром одного из свидетелей и приказал не вызывать скорую помощь. Когда свидетель понял, что избитому становится хуже, военнослужащие вызвали медиков и пытались оказать ему помощь самостоятельно, однако потерпевший скончался.

Подсудимый частично признал свою вину, он был приговорен к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иски матери и сестры убитого о компенсации морального и имущественного ущерба.

Ранее военный суд ужесточил наказание бывшему мобилизованному за избиение офицера в «Патриоте».