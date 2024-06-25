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Малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью

МО РФ: малоразмерный воздушный шар уничтожен над Ростовской областью

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с украинской территории. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что цель была обнаружена и уничтожена около 14:45 мск.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в Воронежской области за прошедшую ночь два муниципалитета подверглись атакам со стороны украинских военных.

Позже глава региона проинформировал, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ольховатского района Воронежской области с целью скорейшей ликвидации последствий детонации «взрывоопасных объектов». Он уточнил, что пострадавших среди жителей района нет.

Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в течение сегодняшней ночи уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, а также один — над Воронежской.

Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области.

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