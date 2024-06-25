Подразделения группировки войск «Запад» смогли занять более выгодные рубежи и позиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 445 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Петропавловки, Синьковки Харьковской области, Платоновки Донецкой народной республики и Макеевки Луганской народной республики», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, ВСУ лишились также двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-мм гаубицы М198 американского производства, 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудия М119 производства США.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов украинских войск.

Также Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, в результате чего ВСУ потеряли до 560 бойцов и танк.

Ранее ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ.