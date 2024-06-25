Решение палаты МУС в отношении Шойгу назвали ничтожным

Решение палаты Международного уголовного суда (МУС) в отношении бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу ничтожно. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, передает ТАСС.

«Решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу ничтожно. Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию», — отметили в пресс-службе.

Также в Совбезе заявили, что данное решение МУС в отношении Шойгу принято в рамках гибридной войны Запада против России.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы незаконной депортации украинских детей. Прокурор МУС Карим Хан заявил, что выдача ордера на арест российского лидера вселяет «сожаление», но является первым этапом многочисленных иных расследований.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман позднее заявил, что готов арестовать Владимира Путина, если «его нога ступит на немецкую территорию».

Ранее стало известно, когда МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху.