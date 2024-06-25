Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу, Герасимова из-за Украины

Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщается на сайте МУС.

Отмечается, что ордер выдала вторая палата предварительного производства МУС «в контексте ситуации в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года».

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Организация обвинила их в якобы незаконной депортации украинских детей.

17 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что не видит проблем в участии российского президента Владимира Путина в конференции по Украине в случае ее возможного проведения на территории страны, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

Ранее 13-й канал сообщал, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта 27 июня.