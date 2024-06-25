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В Минобороны сообщили о сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 79 украинских БПЛА и четыре снаряда HIMARS

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Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 79 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что также российские военные уничтожили четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Накануне в Минобороны сообщали, что за сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 украинских беспилотников и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. Кроме того, российские военные сбили четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что власти пока не рассматривали закрытие туристического сезона в Крыму в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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