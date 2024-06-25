Российские военные ликвидировали до 560 бойцов ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 560 бойцов и танк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 2-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торецк и Михайловка ДНР. Также российские военные отразили три контратаки подразделений ВСУ.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 560 военных, танк, восемь автомобилей, три 155 мм гаубицы М777 (производство США), три 152 мм гаубицы «Мста-Б», три 122 мм гаубицы Д-30 и 152 мм гаубицу Д-20.

24 июня группировка «Центр» отразила пять контратак штурмовых групп 23-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Бои велись в районах населенных пунктов Сокол и Торецк в ДНР.

23 июня подразделения группировки войск «Центр» смогли прорвать «линию Порошенко» ВСУ на Красноармейском операционном направлении.

Отмечается, что у военных получилось вклиниться во вторую линию обороны на стыках опорных пунктов украинской армии на северном фланге укрепрайона в населенном пункте Сокол, который входит в оборонительную линию, построенную во времена президентства Петра Порошенко.

Ранее ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ.