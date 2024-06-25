Группировка войск «Юг» за сутки улучшила положение по переднему краю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике», — рассказали в ведомстве, уточнив, что успешную атаку провели против солдат 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные нанесли удар в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

В министерстве отметили, что противник потерял более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей. Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить четыре гаубицы, в том числе две американские М777. В ходе атаки разбили и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Накануне стало известно, что российские военные улучшили позиции севернее Работино.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.