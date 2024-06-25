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Российские военные начали применять трехтонные авиабомбы в зоне СВО

РИА Новости: авиация России начала применять трехтонные авиабомбы против ВСУ

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В социальных сетях появились видео ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием тяжелых 3-тонных авиабомб ФАБ-3000-М54. Этот тип боеприпасов российские военные применили впервые, пишет РИА Новости в своем материале.

Главное достоинство таких боеприпасов заключается в их мощном поражающем эффекте. Для этого ФАБу требуется лишь взрывчатое вещество, ему не нужно ни топливо, ни сложная система наведения.

В первый год специальной военной операции на Украине использование таких авиабомб было ограничено из-за действующей в то время украинской системы противовоздушной обороны, отмечено в статье.

ФАБ-3000-М54 способен поразить цель на расстоянии до 80 км от места сброса, благодаря чему самолеты-бомбардировщики могут бить в тыл противника, избегая его ПВО.

20 июня российские солдаты впервые применили авиабомбу ФАБ-3000 в зоне боевых действий на Украине. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. В силовых структурах уточнили, что военные ВСУ организовали в здании пункт временной дислокации.

Ранее россиянам показали кадры третьего применения авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО.

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Операция на Украине
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