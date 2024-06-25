В Сочи уволили военного комиссара

Военного комиссара Сочи Александра Чухбу отстранили от должности в связи с утратой доверия. Это следует из данных реестра портала «Госслужба».

«Чухба Александр Алексеевич, военный комиссар городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края», — говорится на сайте.

Согласно данным, Чухба был уволен по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса России.

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