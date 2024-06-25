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В Сочи уволили военного комиссара

Военного комиссара Сочи уволили в связи с утратой доверия

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Военного комиссара Сочи Александра Чухбу отстранили от должности в связи с утратой доверия. Это следует из данных реестра портала «Госслужба».

«Чухба Александр Алексеевич, военный комиссар городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края», — говорится на сайте.

Согласно данным, Чухба был уволен по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса России.

До этого сообщалось, что военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Самары отправили под стражу. Правоохранительные органы установили, что в период с 2015 по 2023 год мужчина предоставлял фиктивные военные билеты и отсрочку от службы за плату.

24 июня Тверской суд Москвы отправил под домашний арест президента полиметаллического холдинга «Селигдар» и гендиректора компании «Русские фонды» Константина Бейрита. Он подозревается в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Ранее трое генералов петербургской полиции попали под суд за взятки банкетами и машинами.

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