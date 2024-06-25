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В Белгородской области отменили ракетную опасность

МЧС Белгородской области сообщило об отмене ракетной опасности

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Белгородской области отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Тревога действовала на территории всей области более трех часов.

В ночь на 25 июня в Белгороде и Белгородском районе зазвучали сигналы об опасности ракетной атаки. Сирена была запущена в 00:51 мск.

До этого сообщалось, что ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадал один мужчина.

Ночью 24 июня в Белгороде и на некоторых территориях Белгородской области объявлялась ракетная опасность. В 01:21 мск тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

Ранее в нескольких селах Белгородской области произошло аварийное отключение электричества.

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