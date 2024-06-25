В России осудили двух военных за дезертирство

Два военнослужащих были признаны виновными в дезертирстве в зоне специальной военной операции Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом. Каждому из них было назначено по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Согласно решению суда, оба мужчины решили уклониться от прохождения военной службы во время мобилизации и военного положения. 22 июля 2023 года они сговорились и самовольно покинули боевые позиции воинской части в Запорожской области, скрываясь до момента их задержания 14 марта 2024 года.

Суд признал их действия дезертирством, совершенным группой лиц по предварительному сговору в период мобилизации, военного положения и боевых действий.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн решил обратиться в военную прокуратуру по делу бойца спецоперации из Сызрани, против которого возбуждено уголовное дело. По словам депутата, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство», однако он находился в отпуске и вернулся в зону СВО по первому требованию.

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