В Париже показали бронеавтомобиль Serval с антидроновой башней

Германо-французский консорциум KNDS на выставке Eurosatory 2024 в Париже представил новую модификацию бронеавтомобиля Serval, оснащенного антидроновой башней ARX-30. Об этом сообщает Army Recognition.

Версия Serval LAD получила дополнительный модуль с наземной разновидностью пушки Giat AM-30781 калибра 30 мм. Отмечается, что боевое отделение позволяет эффективно уничтожать легкую бронетехнику и воздушные цели. Пушка способна работать во взаимодействии с радаром для обнаружения мини-дронов.

Бронеавтомобиль VBMR-L Serval предназначен для разведывательной работы. Serval, который в зависимости от модификации весит 15-17 тонн, имеет двигатель мощностью 375 лошадиных сил. Машина обеспечивает защиту от мин и огня стрелкового оружия.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат».