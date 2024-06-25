Израильские ВВС нанесли удары по селениям на юге Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали шесть пограничных населенных пунктов на юге Ливана. Они нанесли ракетные удары, сообщает телеканал Al Jadeed.

Информация о погибших и раненых поступила из города Бинт-Джбейль, но точное количество пострадавших еще уточняется.

До этого сообщалось, что один из местных добровольцев получил ранение в результате атаки беспилотника на штаб службы гражданской обороны в поселке Эт-Тейбе.

По данным телеканала, во второй половине дня был совершен авиаудар по базе вооруженных формирований шиитской милиции «Хезболла» в Мессе на востоке Ливана.

Четыре ракеты класса «воздух-поверхность» были выпущены по этому объекту, расположенному недалеко от города Баальбек (90 км от Бейрута). На базе в Мессе находятся средства ПВО шиитских отрядов и командный центр, но информации о последствиях атаки не поступало.

Авиаудар был осуществлен после того, как бойцы «Хезболлы» атаковали еще один израильский беспилотник с земли. Он упал на ливанской стороне границы рядом с поселком Эль-Эдейса.

С начала военной эскалации в октябре 2023 года это уже шестой израильский беспилотник, сбитый шиитскими бойцами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Ливане заявили о тысячах иностранных боевиков, которые могут присоединиться к «Хезболле».