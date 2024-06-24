Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр армии США на экскурсии в Техасе выясняла, передают ли в РФ технологии Турции

WSJ: министр армии США пыталась узнать на заводе, есть ли в РФ технологии Турции

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Министр Сухопутных войск армии США Кристин Уормут во время визита на оборонный завод в штате Техас выясняла, обладает ли Россия промышленными технологиями Турции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Экскурсию для министра по техасскому заводу под управлением американской корпорации General Dynamics проводил бизнесмен Ибрахим Кюлекчи, который является генеральным директором турецкой компании Repkon. На заводе в Техасе налажено производство гильз для артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. В настоящее время такие боеприпасы активно используют украинские и израильские вооруженные силы. Турецкая фирма поставила на завод прессы, которые необходимы для создания этих снарядов.

В ответ на вопрос Уормот о том, есть ли у россиян такие технологии, Кюлекчи сказал, что его фирма не будет передавать свои технологии производств Москве. Такой ответ удовлетворил министра.

Недавно стало известно, что Россия планирует расширить сотрудничество с Северной Кореей на фоне растущей поддержки Украины со стороны Запада. Каким могло бы быть сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами