Министр армии США на экскурсии в Техасе выясняла, передают ли в РФ технологии Турции

Министр Сухопутных войск армии США Кристин Уормут во время визита на оборонный завод в штате Техас выясняла, обладает ли Россия промышленными технологиями Турции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Экскурсию для министра по техасскому заводу под управлением американской корпорации General Dynamics проводил бизнесмен Ибрахим Кюлекчи, который является генеральным директором турецкой компании Repkon. На заводе в Техасе налажено производство гильз для артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. В настоящее время такие боеприпасы активно используют украинские и израильские вооруженные силы. Турецкая фирма поставила на завод прессы, которые необходимы для создания этих снарядов.

В ответ на вопрос Уормот о том, есть ли у россиян такие технологии, Кюлекчи сказал, что его фирма не будет передавать свои технологии производств Москве. Такой ответ удовлетворил министра.

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