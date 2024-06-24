Укрепления ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушаются из-за некачественных строительных материалов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что сооружения, возведенные менее месяца назад, разрушаются, некоторые из них залиты водой. Некоторые траншеи длиной 700 м оказались затоплены.

«Работы были выполнены некачественно, что привело к разрушению фортификационных сооружений еще до начала их эксплуатации», — говорится в сообщении агентства.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что украинский кабмин начал перераспределять средства из государственного бюджета для Николаевской и Ровненской областей в пользу Харьковской области.

По его словам, Харьковской области направят порядка $5,8 млн. Денежные средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, обустройство системы невзрывных заграждений.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.