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Депутат Госдумы заявил об ответственности США за удар по Севастополю

Картаполов: США понесут ответственность за поставку оружия Киеву

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя удар по Севастополю, заявил, что США понесут ответственность за поставки оружия Киеву. Его слова передает РИА Новости.

«Они в любом случае будут нести ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму», — подчеркнул Картаполов.

Он добавил, что в США есть «умные люди, но их не много». Депутат уточнил, что российская сторона готова помогать «здоровым силам, которые прорезаются».

До этого член Совета Федерации Сергей Цеков предрек ужесточение позиции России на возможных мирных переговорах с Украиной после удара ВСУ по пляжу в Севастополе дальнобойными ракетами ATACMS.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее в ООН раскритиковали применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь.

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