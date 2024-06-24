Киев получил новую партию ракет для ЗРК Patriot от Испании

Новая партия отправленных Испанией снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прибыла на Украину 21 июня. Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Отмечается, что, помимо ракет для ЗРК, июньская поставка включает в себя танки Leopard, системы борьбы с беспилотниками, системы наблюдения, турели с дистанционным управлением, а также различные виды боеприпасов. Об этой партии вооружений для Украины в мае текущего года упоминала глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

23 июня стало известно, что в июне польский фонд Dobro Zawsze Wraca уменьшил объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечалось, что в Черновцах, на складах партнерского фонда «Руки Милости», зафиксировали значительное сокращение объема и ассортимента поставок из Европы.

Ранее в США рассказали, что поможет продержаться Украине до 2025 года.