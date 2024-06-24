Стало известно, где размещались пусковые установки ATACMS перед атакой на Севастополь

Для размещения установок ракет ATACMS Вооруженные силы Украины используют сухогрузы, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что после запуска крылатых ракет сухогрузы заходят в грузовой порт Одессы и маскируются под обычные корабли.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за медицинской помощью обратились 153 человека, из них 27 детей. Двое взрослых и двое детей не пережили обстрела.

В МИД заявили о неотвратимом наказании ответственных за атаку на Севастополь.

Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.