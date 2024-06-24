В Венгрии сочли отправку инструкторов ЕС на Украину «красной линией»

Перенос подготовки украинских военных инструкторами стран Евросоюза (ЕС) на территорию Украины — это первый шаг к отправке туда западных войск. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он назвал предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о предложении подготовительной миссии на Украине чрезвычайно опасным.

«Это предложение, которое пересекло бы новую красную линию», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

По словам Сийярто, «это неприемлемо», венгерские власти будут препятствовать этому всеми существующими средствами.

Министр напомнил, что ранее ЕС начал миссию по подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейскими инструкторами на территории сообщества, Венгрия в этой миссии участия не принимает. Он обратил внимание, что главное беспокойство Венгрии, по его словам, заключается в том, что перенос подготовительной миссии на украинскую территорию может стать «первым шагом» отправки на Украину военных.

В середине июня в Венгрии назвали причину неучастия страны в операциях НАТО на Украине.

Ранее в США оценили возможность отправки американских военных или инструкторов на Украину.