В Курской области при атаке украинского дрона пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Суджанский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, под удар попал жилой дом в хуторе Олешня. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили на здание взрывоопасный предмет, в результате чего строение загорелось.

«Ожоги получила местная жительница», — рассказал Смирнов.

Врио главы Курской области добавил, что на место пожара прибыли сотрудники экстренных служб. Однако их машина также была атакована украинским дроном, из-за чего пострадал водитель транспортного средства.

Женщину уже доставили в Суджанскую районную больницу, врачи которой оказали ей необходимую медицинскую помощь. Ожидается, что в скором времени в госпиталь привезут и водителя пожарной машины.

Днем 22 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сразу шесть ракет ВСУ в небе над Курской областью. Снаряды ликвидировали в Большесолдатском районе.

Ранее украинские БПЛА атаковали продовольственный магазин в Курской области.