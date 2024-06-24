Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области при атаке украинского дрона пострадали два человека

Смирнов: два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ на хутор Олешня

close
100%
«Алексей Смирнов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона на Суджанский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, под удар попал жилой дом в хуторе Олешня. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили на здание взрывоопасный предмет, в результате чего строение загорелось.

«Ожоги получила местная жительница», — рассказал Смирнов.

Врио главы Курской области добавил, что на место пожара прибыли сотрудники экстренных служб. Однако их машина также была атакована украинским дроном, из-за чего пострадал водитель транспортного средства.

Женщину уже доставили в Суджанскую районную больницу, врачи которой оказали ей необходимую медицинскую помощь. Ожидается, что в скором времени в госпиталь привезут и водителя пожарной машины.

Днем 22 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сразу шесть ракет ВСУ в небе над Курской областью. Снаряды ликвидировали в Большесолдатском районе.

Ранее украинские БПЛА атаковали продовольственный магазин в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами