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Российские бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ

МО РФ: группировка «Запад» нанесла поражение живой силе четырех бригад ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Солдаты группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение живой силе четырех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сражения произошли в районе населенных пунктов Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР) и Синькова в Харьковской области. Также несколько боев зафиксировали недалеко от луганских населенных пунктов Невское и Черваня Диброва.

«Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Из сводки следует, что в ходе боевых действий украинские войска потеряли до 480 человек и 12 автомобилей. Кроме того, российским военным удалось вывести из строя одну боевую машину пехоты и пять гаубиц ВСУ.

Также солдаты Вооруженных сил РФ ликвидировали одно американское орудие M119, одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика», одну боевую машину от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Вместе с этим им удалось уничтожить один склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

Ранее российские бойцы сразились с членами Первой президентской бригады Национальной гвардии Украины.

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