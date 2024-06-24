Минобороны предлагает реорганизовать военные округа

Минобороны России предложило лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

Российское оборонное ведомство считает нужным реорганизовать в управления объединенные стратегические командования округов.

«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление», — говорится в документе.

До этого Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что он был подготовлен в рамках исполнения указа президента России ‎«Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».

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