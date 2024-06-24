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Белгородская область попала под обстрел ВСУ

Гладков: Грайворон попал под повторный обстрел ВСУ, ранены пять человек

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о повторном обстреле города Грайворон.

По словам Гладкова, при обстреле ранения получили пять мирных жителей.

«У одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости, в настоящее время медиками Грайворонской ЦРБ проводится операция по извлечению осколков. Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», — поделился губернатор региона.

Он добавил, что еще троим раненым была оказана амбулаторная помощь, они отказались от госпитализации.

Кроме того, повреждены два частных домовладения, четыре автомобиля, одно коммерческое предприятие, также зафиксирован повторный прилет по территории автотранспортного предприятия.

До этого Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе.

Ранее украинский беспилотник сбили над Белгородской областью.

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Обстрелы Белгородской области
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