В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников

На всей территории Белгородской области 24 июня объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в обращении к населению.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 24 июня в Белгородской области объявляли сигнал ракетной опасности. В 01:21 мск тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Жителей призывали укрыться в подвалах.

Днем 23 июня ВСУ произвели обстрел Шебекинского городского округа в Белгородской области.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.