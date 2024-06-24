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При обстреле ВСУ ранены трое жителей Белгородской области

Губернатор Гладков: трое жителей Грайворона получили ранения при обстреле ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Трое жителей города Грайворона в Белгородской области получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По информации медиков, у двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. <...> У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног», — написал глава области.

По словам Гладкова, всех пострадавших доставили в больницы, где им в настоящее время оказывают помощь медики.

Помимо этого, обстрел повредил шесть частных домов и два гаража в Грайвороне. В данный момент на местах происшествий работают оперативные службы.

В ночь на 24 июня в Белгородской области объявляли сигнал ракетной опасности. В 01:21 мск тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Жителей призывали укрыться в подвалах.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке ВСУ села в Брянской области.

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Обстрелы Белгородской области
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